Jurečka poděkoval seniorům za zvládání krizí. Vyzval je i k čerpání pomoci od státu

Vicepremiér Jurečka poté seniory vyzval k tomu, aby využívali pomoc od státu v době dopadů války na Ukrajině, zdražování a energetické krize. „Velmi apeluji, aby se nikdo nestyděl ozvat, zeptat, požádat. Speciálně jsme navýšili podporu na bydlení pro jednočlenné domácnosti, což jsou často domácnosti osamocených seniorů. Byť nikdy o pomoc nežádali, při mimořádných situacích, jako jsou povodně, požáry či energetická krize, je tu stát od toho, aby pomohl,“ uvedl lidovecký ministr. Zároveň za vládu poděkoval seniorům a seniorkám za jejich podporu a péči.

Lidé nad pětašedesát let tvoří pětinu obyvatel Česka. V polovině století by to měla být už třetina. Experti poukazují na to, že Česko potřebuje reformy systému penzí, ve zdravotnictví i v sociální péči a službách pro starší generaci. V nynější podobě jsou finančně neudržitelné. Nabídka pomoci je navíc podle klientů i odborníků nedostatečná a je nutné ji výrazně rozvíjet.

Rady k čerpání pomoci od státu mohou senioři získat na novém vládním webu Deštník proti drahotě i na bezplatných linkách. K dispozici je telefonní číslo 800 200 007 organizace Elpida, které je v provozu denně od 08:00 do 20:00. Funguje také nepřetržitá linka organizace Život 90 s číslem 800 157 157.