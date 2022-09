V Pardubicích už je téměř domluvená koalice. Vládnout chtějí ANO, SPOLU a Žijeme Pardubice

„Samozřejmě chceme mít co nejširší podporu a chceme najít co nejširší kompromis mezi volebními programy, tohle je nejdůležitější okamžik,“ řekl Kvaš z ODS. Zástupci stran jsou podle něj předběžně dohodnuti.

Vznikající koalici kritizují Piráti, kteří ve volbách získali čtyři mandáty. V tiskovém prohlášení uvedli, že by chtěli oslabit vliv „populistického ANO na řízení Pardubic“. Navrhli koaliční blok Pirátů, Společně pro Pardubice a SPOLU.

„Víme, že Žijeme Pardubice jsou s ANO svázáni pupeční šňůrou. Zdá se, že koalici Spolu rovněž vyhovuje hrát s ANO druhé housle. Je smutné, že bez boje odevzdávají potřetí primátorský řetěz do rukou populistického projektu trestně stíhaného oligarchy. Pojďme dělat hodnotovou politiku. Může to být náročná cesta, ale dlouhodobě se to vyplatí,“ uvedla volební jednička Pirátů a zastupitelka Ivana Böhmová.