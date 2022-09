Vláda nedělá ve věci energií prakticky nic, kritizuje Havlíček. Je podle něj čas na zastropování, ne kompenzace

Babišova docházka není problém, říká Havlíček

Havlíček si je vědom toho, že docházka Andreje Babiše ve sněmovně patří k nejhorším. „Nevadí mi to,“ reagoval. „Ve sněmovně se páruje. Vždy koalice nabídne určitý počet pozic pro párování a to párování si rozebírají jednotlivé strany. Část padne na ANO a v rámci ANO jsme se domluvili, že budeme párovat zejména Babiše, protože on jezdí hodně do terénu a jedná s lidmi,“ konstatoval.

Na otázku ohledně toho, že předseda hnutí ANO nikdy nepřipustil, že by kvůli trestnímu stíhání odstoupil, ale v září ho čeká soud, přitom hnutí ANO chce konec Rakušana ve funkci, který není ani z ničeho obviněn, Havlíček řekl, že v souvislosti s Čapím hnízdem „náš pan předseda nikdy nic neskrýval“.

„Bylo to před jeho vstupem do politiky. Všichni věděli, že tam dotace byla, a dnes se řeší, jestli to byla firma malá, střední nebo velká. Nebyla tam žádná korupce, žádný kokain, žádné tajné služby nebo šifrované telefony,“ reagoval.

Havlíček si myslí, že je velmi nepravděpodobné, aby ministr Rakušan neměl žádné informace od tajných služeb o tom, „co dnes objevili novináři“. „Když to vědí novináři a neví to ministr vnitra, je to minimálně divné,“ míní.

Co dělá a nedělá vláda ve věci energií?

Dál se řeší energetická krize. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) ve středu oznámil, že teplárny budou moci od 5. září využívat i jiné palivo než jenom plyn, aniž by jim hrozila sankce. Podle Havlíčka jde o správné rozhodnutí.

Naopak slib Síkely, že zpracovatelským firmám poskytne kompenzace s náklady 25 až 28 miliard korun, považuje za špatné rozhodnutí. „Nemá to prokonzultováno, projednáno. Proč to dáváme pouze těm firmám, které mají ztrátu? Takže firmy, které byly poctivé, začaly šetřit, propustily zaměstnance, firmy, které mají stejné náklady, budou v tuto chvíli znevýhodněny?“ ptal se místopředseda ANO a dodal, že není čas na kompenzace, ale musí se zastropovat ceny.