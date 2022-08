Ukrajinští uprchlíci jsou v Česku už půl roku. Kolik dětí pošlou v září do škol, nikdo neví

V první vlně uprchlíků přišla do České republiky také Iryna Solomatovová. Na Ukrajině působila jako asistentka pedagoga v mateřské škole, pochází z Irpině, která byla jedním z prvních napadených míst. „Bombardovali nás od čtyř od rána, můj muž jezdí do práce do Kyjeva. To on mě informoval, že začala válka, a já už do práce nešla. Pak začalo bombardování letiště Hostomel, což je nedaleko od Irpině, několik hodin jsem ležela s dětmi na podlaze,“ vzpomíná Solomatovová. Reportér Martin Jonáš popsal napadení Irpině jako zkázu, jakou do té doby v žádné válečné zóně nezažil. „Tohle obrovské nasazení ničivé síly ruského dělostřelectva přímo proti husté zástavbě normálního středoevropského města, to je zážitek, který si člověk z hlavy nevymaže,“ vzpomíná reportér. „Ani zpravodajská kamera to nedokáže plně zprostředkovat,“ myslí si.

Kolik dětí nastoupí, nikdo neví Solomatovová se nakonec se třemi dětmi pokusila opustit Ukrajinu vlakem. „Neriskovali jsme jízdu autem, věděli jsme, že se střílí i na osobní auta, na kterých je napsáno slovo děti,“ vysvětluje. Poté, co byl železniční most vyhozen do vzduchu, musela rodina překonat část cesty pěšky. Otec zůstal na Ukrajině a zapojil se do domobrany. Děti už do české školy nastoupily, ale zvykají si na život v cizí zemi obtížně. „I teď se mě pořád ptají, kdy se vrátíme domů. Kdy se to ale stane, nevím, protože do našeho domu se trefila raketa,“ říká Solomatovová. Do českých škol se dosud zapsalo asi kolem padesáti sedmi tisíc žáků z Ukrajiny, původně úřady přitom odhadovaly počet kolem 130 tisíc dětí. Situaci komplikuje to, že část uprchlíků se už vrátila na Ukrajinu, jiní ale ještě přicházejí. Statistiky za úterý 23. srpna. pic.twitter.com/NLu9jLXkmQ — Ministerstvo vnitra (@vnitro) August 24, 2022 „Kolik žáků nastoupí, to je otázka,“ připouští nejistotu prezident asociace ředitelů základních škol Luboš Zajíc. Problémy čeká i při komunikaci dětí s učiteli a spolužáky. „Čekáme na další legislativní kroky, které umožní, že nebudeme improvizovat, ale budeme moci získat ukrajinské asistenty a zaměstnat ukrajinské učitele, a budeme moci věci řešit na základě platné legislativy, a ne na základě takříkajíc lidové tvořivosti,“ přeje si Zajíc.