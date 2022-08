Je třeba se ptát, zda atmosféru na mítincích nevyhrocuje Babiš svými výroky, řekl Rakušan

přehrát video Události, komentáře: Ministr vnitra Vít Rakušan komentuje kauzu policejních zásahů na mítincích Andreje Babiše Zdroj: ČT24

Rakušan řekl, že kauzu kritizovaného zásahu policistů v jihočeských městech na Babišových mítincích Andreje Babiše nevnímá jako selhání policie, ale jako excesy jednotlivců, očekává, že vyšetřování Generální inspekce bezpečnostních sborů a úřadu vnitřní kontroly policejního prezidia přinesou odpověď na otázku, zda nenastalo systémové pochybení, které by bylo třeba řešit. Poukázal ale na to, že podle jeho názoru ke konfliktním situacím na mítincích Andreje Babiše dochází také proto, že na nich panuje vypjatá atmosféra. „Je potřeba se ptát, jestli k tomu nepřispívají i ti lidé, kteří stojí na pódiu. Pokud Andrej Babiš označí svoje odpůrce za fašisty a nacisty, tak je to něco podobného, co dělá Vladimir Putin vůči Ukrajincům,“ myslí si Rakušan. „Je to něco absolutně nemístného a musíme si klást otázku, jestli právě takovéto výroky tu atmosféru na náměstích v České republice nevyhrocují někam, kde bychom ji nikdy mít nechtěli.“

Policie nebude vyhrazovat místo odpůrcům Babiše Návrh Andreje Babiše vyhradit na mítincích prostor pro své odpůrce označil za protiústavní. Policie podle něj má na politickém mítinku být přítomna, pokud akci vyhodnotí dopředu jako potenciálně rizikovou, ale k žádnému oddělování nebo vyhrazování sektorů pro příznivce a odpůrce docházet nemůže. „Policie nemůže lustrovat lidi, kteří přijdou na náměstí, a ptát se, koho volí (…) nebo zda náhodou nemají v kapse píšťalku. To policii nepřináleží, a pokud by to dělala, bylo by něco systémově špatně,“ myslí si Rakušan.

Policisté nesmí projevovat sympatie politikům Vicepremiér se současně vymezil vůči obvinění, že v policii existují skupiny, které by podléhaly vlivu Andreje Babiše. Podle ministra je ale třeba zajistit, aby žádný z členů policejního sboru veřejně neprojevoval sympatie jakémukoliv politickému hnutí. Podle něj to souvisí se snahou o větší profesionalizaci policie pod vedením nového policejního ředitele. „Chci, aby policie byla nezávislá, a to absolutně. Aby její členové nenosili symboly žádného politického hnutí, a ačkoliv to jsou určitě voliči různých politických sil v této zemi, tak aby ve chvíli, kdy nastoupí do služby, byli schopni na to zapomenout. To je ta kýžená profesionalita,“ přeje si Rakušan. Rakušanovy postoje komentovali v Událostech, komentářích dva poslanci, Vojtěch Munzar (ODS) a Jan Hrnčíř (ANO). Munzar se ztotožňuje s výroky Rakušana o tom, že Andrej Babiš vyhrocuje na svých mítincích atmosféru například tím, že své odpůrce označuje za fašisty a nacisty. „To se mi hrubě nelíbí, z mého pohledu poslance to vidíme už dlouhou dobu. Andrej Babiš svou politiku položil na rozdělování lidí, na vyvolávání určité zášti a závisti,“ kritizuje Munzar.