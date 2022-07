Češi letos vyrážejí na vodu více. Povodí proto investují do zabezpečení

Češi mají letos větší zájem o ježdění na vodu. Splouvají drobnější řeky na malých loďkách a půjčují si i větší lodě například na vodních nádržích. Nejvíce je to vidět na Vltavě. Tam už v květnu proplulo zhruba dvakrát tolik lodí než loni ve stejném období. Znamená to ale také více nehod, přestupků a práce pro poříční policii. Povodí řek proto investují miliony korun do bezpečnosti, hlavně pak do oprav částí vodních toků. ČT to potvrdili mluvčí jednotlivých povodí.