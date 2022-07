V 95 letech zemřel veterán Josef Kaufman. Účastnil se bojů u Dukly i obléhání Liptovského Mikuláše

Josef Kaufman se narodil 14. listopadu 1926 ve vesnici Leduchówka, která leží ve Volyňské oblasti nedaleko města Lutsk. Území před druhou světovou válkou patřilo Polsku, v roce 1939 ho obsadil tehdejší Sovětský svaz, o dva roky později pak nacistické Německo.

V roce 1944 Kaufman narukoval do 1. československého armádního sboru (neoficiálně známý jako Svobodova armáda). „Po rychlém výcviku se účastnil bojů u Machnówky, Dukly i obléhání Liptovského Mikuláše,“ uvádí Paměť národa.

Ve věku 95 let zemřel válečný veterán poručík v.v. Josef Kaufman, který v řadách 1. československého armádního sboru prožil krvavé bitvy u Machnówky nebo na Dukle.



Čest jeho památce!



Jeho příběh 👉https://t.co/dRAYg2XgjF pic.twitter.com/v2RP6I0lUz — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) July 14, 2022

Machnówka patřila k nejkrvavějším bitvám československé armády během druhé světové války, během krátké doby tam zemřelo nebo bylo zraněno několik set vojáků.

Kaufman prošel i dalšími těžkými boji karpatsko-dukelské operace, během níž sovětské a československé jednotky vstoupily na československé území. Na konci dubna 1945 byl raněn a převezen do nemocnice. Po válce se přestěhoval do Československa. Až do důchodu pracoval v zemědělství.