Covidová vlna je podle Duška a Konvalinky dosud největší. Klesat začne za sedm až deset dní

Počty lidí nově nakažených covidem-19 by mohly přestat růst za týden nebo deset dní. V rozhovoru pro Český rozhlas to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Nynější vlnu epidemie považuje on, ale i biochemik Jan Konvalinka, za dosud největší co do počtu nakažených. Pozitivních testů je sice ve srovnání s koncem zimy jen zlomek, podle Duška ale může být reálný počet nakažených, o kterých se neví, až pětinásobný.