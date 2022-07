Pro lidi, kteří kvůli nemoci potřebují být napojeni na přístroje, je zdražování energií velkou zátěží

Už šest let potřebuje plicní ventilaci dcera Jany Rosypkové Julie. „Dýchá za ni, je 24 hodin denně napojená na elektřinu,“ popisuje matka. Ukazuje také odsávací systém, který se používá až desetkrát denně. Julie má rovněž napojenou výživu, na elektřinu je i saturace.

Podobný problém řeší i Jan Pažout, který se přes dvacet let léčí s chronickou obstrukční plicní nemocí. Závislý je na přístroji, který mu ze vzduchu dodává kyslík. „Tento přístroj bere kolem 200 wattů, plus když si vezmu inhalátor a čističku, tak mě to přijde měsíčně na patnáct set korun,“ řekl.

Pojišťovna hradí jen pronájem přístrojů

Nedostatek peněz na zaplacení elektřiny pacienti stále častěji řeší i s lékaři, kteří zařízení předepisují. Pojišťovna ale většinou hradí jen pronájem systému. „Existují i tlakové lahve, ale každý si asi umí představit, že není technicky možné, aby se u pacienta měnily tlakové lahve s kyslíkem, levnější varianta není,“ přiblížil přednosta Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy ve Fakultní nemocnici v Brně Milan Sova.

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása uvedl, že se na něj nedávno obrátila žena se zájmem o kyslíkovou bombu. „Nemůže mít elektrický oxygenerátor, protože na něj nemá peníze. Celá rodina se na ni skládá,“ uvedl.