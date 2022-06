Brusel vyšetřuje plánovanou státní podporu rozšíření elektrárny Dukovany

Evropská komise (EK) začala vyšetřovat, zda je plánovaná státní podpora rozšíření české Jaderné elektrárny Dukovany v souladu s pravidly Evropské unie. Komise to oznámila ve čtvrtek v tiskové zprávě. Plánovaná podpora zahrnuje mimo jiné státní půjčku s nízkými úroky, která by měla pokrýt veškeré náklady na výstavbu. Je to zhruba 7,5 miliardy eur (téměř 186 miliard korun).