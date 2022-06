Jurečka se chce v rámci českého předsednictví EU zaměřit na uprchlíky i energetickou krizi

„Česko bude podruhé předsedat Evropské unii, věříme, že tento půlrok bude úspěšnější než ten minulý, protože Evropa potřebuje stabilitu, politiky, kteří dokáží dobře rozhodovat,“ řekl na úvod úterního brífinku Jurečka.

Do agendy resortu práce po dobu českého předsednictví se podle Jurečky „logicky“ propisují priority představené na vládní úrovni. „Je to válka na Ukrajině a její dopady z pohledu uprchlické krize, které čelíme jako státy střední a východní Evropy. Určitě se budeme soustředit na to, jakým způsobem Evropa tuto uprchlickou vlnu zvládá – integraci, adaptaci těchto lidí, jak zvládáme finanční nároky, které s tím jednotlivé členské státy mají,“ vyjmenoval Jurečka.

Uprchlíky nelze řešit jen ze státních rozpočtů

Doplnil, že podle dalšího vývoje války na Ukrajině může na podzim či v zimě přijít další vlna běženců, kteří doma nebudou mít k dispozici dostatečnou infrastrukturu k vytápění. „I toto je riziko, se kterým musíme pracovat,“ zdůraznil vicepremiér.

Uvedl, že poslední dva měsíce vede intenzivní jednání, jejichž cílem je pro státy, které čelí největšímu náporu běženců, zajistit evropské prostředky. Náklady jsou podle Jurečky totiž tak vysoké, že je nelze nechat jen na jednotlivých národních rozpočtech.

„Velmi důležité jsou agendy dopadů na domácnosti, sociálně zranitelné skupiny obyvatel, ale také na firmy, které budou čelit vysokým cenám nejen energií, ale obecně roztočené inflaci. Ta se promítá do vysokých cen potravin, zvyšujících se nákladů na bydlení. Budu chtít kroky, které budou koordinovat postupy jednotlivých členských států,“ předeslal další oblast zájmu pro české předsednictví, které začíná už za pár dní.