Na Vysočině spadla trolej, mezistátní vlaky proto musí objíždět Brno

Brno objíždějí mezistátní vlaky na lince z Prahy do Vídně a do Budapešti. Kvůli poruše na trati přes Vysočinu jezdí odklonem přes Přerov. Cestující, kteří míří vlakem z Prahy do druhého největšího města v republice, se tam musí dostat z Přerova nebo Břeclavi.