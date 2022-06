Stát vypisuje další vlnu kotlíkových dotací. Peníze ale nedostane každý

V prvních vlnách kotlíkových dotací stát přispíval i na moderní kotle na uhlí. S tím však přestal před třemi roky. Do budoucna Evropská komise nechtěla podporovat ani plyn. Teď navíc do kotlíkových dotací zasáhla válka na Ukrajině a snaha zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech.

„Abychom pomohli domácnostem, které v uvozovkách nemají v kapse korunu navíc. To znamená, ne že by byly úplně chudé, ale zkrátka nemůžou si dovolit rozpustit rodinné rezervy,“ míní předseda Komory OZE Štěpán Chalupa.

Skoro polovina lidí naopak změnu neplánuje a třiaosmdesát procent uvádí, že tuto možnost nemá. Zájem je přesto enormní. Kapacity firem jsou naplněné a čekací lhůty dosahují několika měsíců. Místo zastaralých kotlů lidé nejčastěji pořizují tepelná čerpadla. Jejich pořízení ale není levné, vyjde na nižší stovky tisíc. Také na ně se však kvůli nebývalému zájmu čeká.

Kapacity firem se budou podle komory obnovitelných zdrojů zvyšovat a během pěti let by tepelná čerpadla mohlo začít používat až 250 tisíc domácností.

Jak funguje tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo stojí u vchodu do domu, u vjezdu do garáže a někdy i na zahradě za domem. Využívá toho, že teplo je všude okolo. „Venkovní jednotka odebírá z okolního vzduchu teplo, po vodě se to teplo posílá do vnitřní jednotky,“ vysvětluje specialista na tepelná čerpadla značky IVT Robert Vágner.

Čerpadla vyhrávala už v předchozích třech vlnách kotlíkových dotací. Zvolilo je osmatřicet procent žadatelů, plynový kotel si vybrala čtvrtina. „Vždycky to bylo tak, že zákazníky zajímala úspora, to znamená nízké provozní náklady, a bezobslužnost, aby nemusel chodit přikládat, vozit uhlí, vyvážet popel,“ dodává generální ředitel společnosti ACOND Jiří Hanus.

Většina zájemců pořizuje čerpadla vzduch-voda. Existují ale i taková, která si berou teplo ze země. „To jsou například vrty nebo kolektory,“ uvádí Vágner.