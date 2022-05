Film o atentátu na Heydricha vznikl už roku 1943. Útok v něm vypadal jako z westernu

Poprvé atentát na Heydricha zmiňuje americký film natáčený v letech 1942 až 1943 I kati umírají (v originále Hangmen Also Die!) podle scénáře Bertolta Brechta. Samotný atentát v něm sice ještě zobrazen nebyl, cílem filmu s fiktivním dějem bylo poselství, že i největší zločinci mohou být potrestáni. Autoři proto do jedné ze scén už téměř hotového snímku zakomponovali i zmínku o nedávném úspěšném atentátu.

Video of Hangmen Also Die 1943 | 1080p BluRay | Action / Drama / Film-Noir / Thriller / War

Video of Assassination of Reinhard Heydrich from movie "Hitler's Madman" (1943). Cherchez la femme :)

Téměř současně s filmem Anthropoid byl uveden film Smrtihlav (v originále The Man with the Iron Heart). Na rozdíl od předchozího filmu se podrobně zabývá životem Reinharda od doby jeho služby v námořnictvu, seznámení s budoucí manželkou a vstupu do SS. Další dějová linie popisuje přípravy na atentát. Podle recenzí působí poněkud neuspořádaně. Filmu zřejmě neprospěla ani skutečnost, že místo Prahy byla vybrána pro natáčení Budapešť. Samotný průběh atentátu tak působí z historického pohledu nepřesvědčivě, rušivým elementem jsou například žluté tramvaje, které v době atentátu v Praze rozhodně nejezdily. Šťastnou ruku neměli tvůrci při výběru představitele Heydricha. Jason Clarke se od skutečného Heydricha výrazně liší.