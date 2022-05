Penze se mimořádně zvýší i od září, důchodci si polepší o 700 korun, avizoval Jurečka

Kvůli vysoké inflaci se od září znovu mimořádně zvednou důchody. Zásluhový procentní díl penze by měl vzrůst o 5,2 procenta. Starobní důchod by se tak měl zvýšit zhruba o 700 korun. Oznámil to ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). K mimořádné valorizaci dojde po běžném lednovém přidání kvůli prudkému zdražování letos už podruhé. Poprvé se penze kvůli inflaci zvednou od června.