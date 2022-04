Termín ukončení těžby uhlí není jasný, naznačil Jurečka změnu vládní strategie

„Dali jsme do vládního prohlášení určitou ambici, která ale byla řečena předtím, než vypukla válka na Ukrajině,“ uvedl Jurečka po návštěvě elektrárny Prunéřov II. „Jsme si vědomi toho, že uhlí může teď hrát velmi důležitou roli, abychom zajistili základní fungování,“ dodal ministr s tím, že závislost na plynu z Ruska podle něj vláda vnímá jako bezpečnostní riziko.

Otázka limitů těžby uhlí je ale podle něj definitivně vyřešená. „Nemyslím si, že by tady mělo dojít ještě k nějakému dalšímu prolamování těžebních limitů. Myslím, že Sobotkova vláda udělala poslední rozhodnutí. Toto je konečné rozhodnutí. To, co je v těch současných zásobách, je dostatečný prostor pro zvládnutí transformace v příštích letech,“ řekl ministr.

Ekologické limity těžby uhlí byly stanoveny v roce 1991, v roce 2015 je potvrdila tehdejší vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD).