Další ústavní delikt, nevhodné rozhodnutí. Kalvoda, Gerloch a Marečková debatovali o Zemanově milosti

Zmínila, že prezident Václav Havel podle ní přistupoval k udělování milostí velmi zodpovědně, a to i s ohledem na svoje vlastní morální zásady a osobní zkušenosti. „Jeho řízení provádělo ministerstvo spravedlnosti a netrvalo měsíce, ale spíše roky. Nicméně, byly také kauzy, kde obdobně jako zde u pana Baláka rozhodl prezident republiky velmi rychle. A to byly případy, kdy jsme to řízení prováděli my sami.“

Jan Kalvoda mluvil o zvědavosti. „Toto je asi 18. ústavní delikt, který Miloš Zeman spáchal, a ta zvědavost spočívala v tom, jestli ti, kteří mají nástroje s tím něco udělat, se zase budou utápět ve vtipných tweetech a sarkastických komentářích, anebo něco udělají. Mám na mysli členy parlamentu,“ poznamenal.

I podle Aleše Gerlocha je rozhodnutí zcela nevhodné. „Považuji jej za zcela nežádoucí jak politicky, tak i morálně. Ale nesouhlasil bych s panem doktorem Kalvodou v tom, že se jedná o ústavní delikt. Je to pravomoc prezidenta republiky, která není omezena ani souhlasem jiného orgánu, ani není omezena co do diskrece, tedy do rozsahu uvažování.“

„Já jsem mluvil o Miloši Zemanovi jako o ústavním delikventovi nikoli proto, že bych mu chtěl spílat nebo nadávat, ale protože on je vynalézavý,“ reagoval Kalvoda. „On se v této konkrétní situaci dopustil něčeho, co považuji za skutečnou inovaci a velmi významný nepovšimnutý ústavní delikt. On totiž ve své navyklosti, že mu všechno prochází, tak on udělal něco, co je příznáním v přímém přenosu,“ konstatoval.

„Kromě těch poměrně úsporných vět k odůvodnění svého rozhodnutí uvedl, že ten přísný rozsudek je podle jeho názoru dán také tím, že odsouzený pracuje tam, kde pracuje, a to není v trestním zákoně. Prezident má suverénní právo z ústavy udělit milost. Bez diskuze, bez odůvodnění. Ale co nemá právo, je opravovat soudní rozsudky, a to v této situaci udělal,“ domnívá se bývalý ministr spravedlnosti.