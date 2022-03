Soud nepravomocně potrestal stamilionové podvody s dotacemi na zaměstnávání handicapovaných

Obžalobě čelí Miloslav Vít, Miroslav Černý, Aleš Michl, Šárka Alijová a Magda Šáchová. Vítovi a Černému soud minulý týden uložil dvanáctileté tresty, oběma také na deset let zakázal činnost ve statutárních orgánech společností. Alijovou a Šáchovou soud potrestal 9,5 lety vězení, Michlovi soud uložil tříletou podmínku s odkladem na pět let. Vítovi a Michlovi soud uložil i peněžitý trest šest milionů korun, Černý by měl uhradit 7,2 milionu korun. Oběma ženám soud nařídil zaplatit čtyři sta tisíc korun.

V případu čelí obžalobě i 16 firem. Čtyřem z nich soud na deset let zakázal ucházet se o dotace či je přijímat, každé také uložil šestimilionový peněžitý trest. Zbylé obžalované firmy soud zrušil.