Jde o válku mezi dobrem a zlem, říká biskup Holub. Sociolog Gál přirovnal Putina k Hitlerovi

Sociolog Gál a biskup Holub o dění na Ukrajině a solidaritě s uprchlíky

V současné válce podle Gála jde o „nový světový pořádek“. Řekl, že to není jenom válka na Ukrajině, ale válka o to, jak budou naše děti a vnoučata v budoucnu žít. Podle Holuba jde o jasnou válku mezi sílou dobra a sílou zla. „Normální zdravý člověk umí rozlišovat mezi dobrem a zlem, a když mluvíme o současné válce, tak ví, že krystalické zlo je Vladimir Putin, ne všichni Rusové. Podle toho, co vím, tak už třetina z nich, přestože jsou pod velice tvrdými sankcemi, je proti této válce,“ prohlásil Gál s tím, že stejně krystalickým zlem byl kdysi Adolf Hitler a nacistické Německo. „Ale také to nebyli všichni Němci, na to nezapomínejme,“ dodal. Západ zaváhal, shodují se Gál a Holub Holub si myslí, že sankce ze strany Západu mohly být na Rusko uvaleny i dříve. „Musíme si také sáhnout do vlastního svědomí. Naše připravenost rozlišovat, kterou jsme možná ukolébali tím, že jsme nebyli ochotni hledat věci podle pravdy, ale spíše podle toho, jak byly příjemné a vyhovovaly nám, to asi je věc, na kterou teď musíme kývat smutně,“ řekl. Podle něj by se teď mělo více mluvit o tom, že „jsme něco zanedbali“. Cena benzinu by podle něj zřejmě neměla být tím, co bude určovat náš pohled na budoucnost. „Mluvit nestačí a nikdy nestačilo,“ reagoval Gál. Podle něj svět nebyl vůbec připraven na možnou ruskou agresi. „To naše váhání je hrozné,“ dodal. Zrcadlem toho, jaká společnost je, můžou být podle Gála například volby. Zmínil prezidenta Miloše Zemana, který podle něj dlouhodobě „hrál proputinovskou kartou“. „Je to vrchní velitel ozbrojených sil. Není to absurdní?“ ptal se a zároveň zkritizoval i bývalého prezidenta Václava Klause. Na druhou stranu ale vyzdvihl velkou solidaritu Čechů s ukrajinskými uprchlíky.

Vlna solidarity. Vytrvá, nebo opadne? Na vlnu dobra ze strany českých občanů Holub reagoval slovy: „Když se člověk zamiluje, tak je nadšený, všechno je ideální a nic není problém, ale to po nějaké době vyprchá. Potom se to přerodí v nějaký vztah, který je zodpovědný a krásný a má šanci, aby vytrval, nebo z toho je kocovina ze vztahu, který se nepovedl.“ Češi jsou podle něj nyní ovlivněni emocemi. „Teď jde o to, že to musíme přetavit v zodpovědný a rozumný přístup, který bude mít trvání,“ doplnil.

„Běžte na nádraží. Běžte vstříc těm ženám a dětem, co vystoupí z vlaku. Přineste něco s sebou. Když nemáte co, aspoň je obejměte. To jsou věci, které může udělat každý.“ Fedor Gál sociolog a politolog

Podle Gála se to však může podařit jen velmi těžko. „Emoce jsou dvojí – negativní a pozitivní. My dlouhodobě žijeme v negativních emocích, ukazujeme na našeho nepřítele, jsou to migranti, pak Romové, Američani. Pozitivní emoce mají možnost šířit především politické elity a média. Dívám se s úžasem na Slovensko a jeho prezidentku Zuzanu Čaputovou. Ona ani jednou neukázala agresivně prstem na nikoho, a přitom mluví jasnou řečí, přesně a moudře,“ tvrdí a vyslovil přání, aby bylo v politice více žen a díky tomu i víc laskavosti a soucitu.