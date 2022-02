Sportu chybí dlouhodobá strategie a nastavení priorit, vysvětluje Neusser slabý olympijský zisk

„Nalijme si čistého vína, naše výprava byla devátá nejpočetnější ze všech zemí a i přes famózní výkony Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové se dvě medaile nedají považovat za úspěch,“ prohlásil hned po skončení olympiády Neusser. Nechce ale kritizovat sportovce, chyba je podle něj v samotném systému.

„Česká republika sport neprioritizuje. Ve všech disciplínách mohou chtít úspěchy velmoci jako Spojené státy, Čína nebo Rusko, ale Česká republika, i když má 135 národních sportovních svazů, nemůže bojovat o medaile ve všech disciplínách,“ myslí si Neusser. Vláda by dle něj měla také zvýšit financování sportu. Zatímco v Rakousku či Maďarsku jde do sportu dvacet nebo třicet miliard, v České republice je to pět miliard, uvádí Neusser.

„Vypsali jsme první program na podporu ženských kolektivních sportů,“ poznamenává Neusser a ilustruje tak svoji vůli podporovat nadějné sportovce, nejen zavedené sporty.