Brno zřejmě dostane až 300 milionů na hokejovou halu, Zlín sportovní agentura odmítla

Brno společně s městskými firmami už vypsalo výběrové řízení na firmu, která má halu na výstavišti postavit. Zájemci mohou podávat nabídky do 18. února. Město z nich vybere vítěze v květnu. Pokud se začne letos, potrvá stavba do roku 2024 nebo 2025.

„Úvěry byly schválené, ale zatím jsme je nečerpali. Samozřejmě při tvorbě rozpočtu i při jeho naplňování musíme sledovat to, abychom nepřivedli Brno do jakýchkoli problémů,“ uvádí primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Další hodnocení agentury

Národní sportovní agentura posuzovala devět žádostí o dotaci. Kromě Brna šlo třeba o zimní stadion v Kladně nebo fotbalové stadiony v Pardubicích a Hradci Králové. Celková požadovaná částka na všechny projekty byla dvě miliardy a dvě stě milionů korun. Agentura ale může rozdělit maximálně 900 milionů.

Projekty teď agentura rozdělila do tří skupin. Některé z nich zamítla. Další musí ještě doplnit potřebné podklady. Pouze dva se dostaly do fáze finálního hodnocení, a můžou tedy s dotací předběžně počítat. Vedle brněnské multifunkční haly má jít o hokejovou halu v Jihlavě.

Zlín s žádostí neuspěl

Naopak plán na největší investici Zlína za posledních deset let je u ledu, agentura Zlín pro dotaci nevybrala. O odmítnutí rozhodl úzký pás pozemku mezi zimním stadionem a sportovní halou. Pozemky nepatří městu, které o dotaci žádalo. Podle agentury to byla neodstranitelná vada a důvod, proč plán smetla ze stolu.

„Nemůžeme se odvolat, nemůžeme podat ani žádost o rozklad, takže jedinou variantou, která existuje, je podat žalobu,“ reaguje primátor Zlína Jiří Korec (ANO).

Zlín tedy bude dál jen opravovat. Vůbec nejvíc to potřebuje střecha, kterou zatéká. Výměnu potřebují i mantinely, ty nové musí být pro hráče bezpečnější. „Když tam narazí hráče, tak by měly mít trochu vůli se prohnout a nezpůsobit tak vážná zranění,“ vysvětluje marketingový manažer týmu PSG Berani Zlín Libor Kozák.

Jestli bude součástí nejrychlejších oprav i výměna sedaček nebo proměna šaten, to zastupitelé rozhodnou pravděpodobně už v únoru. Životnost stadionu by to prodloužilo o deset let, Zlín by tak získal čas na přípravu nového projektu rekonstrukce nebo možná úplně nového stadionu.