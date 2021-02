Zlínský zimní stadion bude patřit městu. Otevře se tak cesta pro získání peněz na opravu

V případě, že by se nepodařilo sehnat na opravu peníze, bude podle něj moci město od smlouvy odstoupit a stadion vrátit. Stejně by Zlín mohl postupovat i v případě, že by zastupitelé v budoucnu rozhodli, že k rekonstrukci vůbec nedojde.

Město zatím ale předpokládá, že bude se spolkem při přípravě a během samotné rekonstrukce spolupracovat. „Rekonstrukce umožní jeho multifunkční využití pro sportovní aktivity, kulturní a společenské akce ve Zlíně včetně vytvoření zázemí pro sportovní oddíly působící v rámci spolku,“ uvedl Melzer.