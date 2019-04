Zlínští zastupitelé schválili smlouvu s Berany o zimním stadionu. Město tak může připravovat rekonstrukci

Samotné odkoupení zimního stadionu za jednu korunu a jeho následnou rekonstrukci schválili zlínští zastupitelé již dříve. Aby bylo možné rekonstrukci připravit, bylo však ještě třeba schválit rámcovou dohodu o spolupráci s hokejovým klubem. To se stalo až nyní.

„Smlouva potvrdila zájem města vstoupit do rekonstrukce, zahájit proces a být společným zadavatelem společně se spolkem u všech procesů, které nás čekají,“ upřesnil zlínský primátor Jiří Korec (ANO).

Primátor by start rekonstrukce viděl po sezoně 2020/21

Město podle něj dosud nemělo žádný materiál, díky kterému by do přípravy projektu vstoupilo. „Objekt je spolku a spolek měl řešit výběr zhotovitele, výběr projektanta. My jsme se touto rámcovou smlouvou k tomu přihlásili, řešíme jak financování, tak že u všeho chceme být a chceme mít hlavní slovo,“ doplnil primátor.

K samotnému převodu stadionu zřejmě dojde před zahájením rekonstrukce. Podle primátora by bylo ideální, kdyby oprava začala po sezoně 2020/21, konkrétním termínem se ale bude město se spolkem ještě zabývat.

Podle generálního manažera klubu Martina Hostáka je stadion ve špatném stavu, od 60. let neprošel žádnou větší rekonstrukcí. Město chce vlastnit strategická sportoviště, řeší také převod fotbalového stadionu na Letné na město. Převod by měl být také za symbolickou korunu.