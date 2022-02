Po čtvrtečních bouřkách mohou na severu a jihozápadu Česka stoupat hladiny řek

V části Česka mohou ve čtvrtek a v pátek stoupnout po bouřkách hladiny řek na první povodňový stupeň. Týká se to severu a jihozápadu země. Ve výstraze to oznámil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Od středy do noci na pátek také platí pro celé Česko výstraha před silným větrem.