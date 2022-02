Aplikaci Tečka Češi pořád využijí při cestování, jednou v ní možná najdou i jiná očkování

Test národní identity

Josef Pavlovic si myslí, že peníze na aplikaci byly dobře vynaloženy. „Při celkových nákladech na udržení všech IT systémů, které se týkaly pandemie, se jednalo o zanedbatelnou částku,“ říká náměstek. „V aplikaci se využilo i rozhraní národní identity, byl to jeden z jejích prvních velkých testů přímo v poli, podařilo se tak dostat národní identitu k lidem přímo až do telefonu a nyní má ministerstvo zdravotnictví, potažmo vláda, nástroj, díky kterému mají všichni peněženku certifikátů ve svém telefonu,“ říká Pavlovic.

K plánům, zda ministerstvo bude chtít využít Tečku i pro jiné druhy očkování, uvedl Pavlovic, že je to do budoucna možné, ale zatím se chce ministerstvo zdravotnictví soustředit spíše na to, aby aplikace dobře fungovala pro účely cestování českých občanů do zahraničí a aby lidé v rámci peněženky certifikátů mohli mít v aplikaci certifikaci svých dětí a snadněji se prokazovat jako rodina právě při cestování.

Raději s sebou do ciziny i tištěný certifikát

Obavy o svá osobní data, které měli někteří uživatelé aplikace, jsou podle Lukáše Trnky zbytečné. „Aplikace žádné informace neukládá, pokud ji smažete, nedochází k žádnému ukládání údajů ani jejich odesílání, informace jsou také smazány,“ ubezpečuje.

Mnoho zemí stále vyžaduje jak při přicestování do země, tak také při návštěvě různých zařízení, hotelů a restaurací prokazování certifikáty. Aplikace Tečka by měla v cizině všude fungovat. Martin Smolek, náměstek ministra zahraničí pro řízení sekce právní a konzulární, tvrdí, že v současnosti při použití Tečky v zahraničí nikde problémy nenastávají. Přesto doporučuje pro jistotu cestovat nejen s aplikací v mobilu, ale také s vytištěným certifikátem na papíře, hlavně pro případ, že se uživateli telefon vybije.

Tečka podle něj funguje lépe než některé podobné aplikace v zahraničí. „Kolegové v zahraničí říkají, že náš systém je komfortní v tom, že si můžu ten certifikát snadno stáhnout on-line. V řadě států Evropské unie musím k lékaři nebo na úřad a tam je teprve ten certifikát vystaven,“ tvrdí Smolek.