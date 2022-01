Češi o jarních prázdninách vyrazí na hory i k moři. Omikronu navzdory

„Poptávka po zájezdech je poměrně vysoká, zejména v posledních týdnech výrazně roste, a to hlavně u lyžařských zájezdů do Alp. Hodně lidí v minulém roce poprvé po mnoha letech nebylo lyžovat,“ uvádí tiskový mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.

Podobné je to i u zájezdů do exotických destinací. „Část lidí, kteří nechtějí jet na hory, vyráží do míst jako Spojené arabské emiráty, Omán, Egypt nebo Kapverdy, které jsou v období jarních prázdnin hojně vyhledávané,“ dodává Bezděk. Zájem o exotiku se každoročně zvyšuje, ačkoliv lidé stále preferují cenově dostupnější lyžařské pobyty.