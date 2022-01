Česká pošta propustí 669 zaměstnanců, chce ušetřit půl miliardy ročně

Rušit chce pošta místa v úřednické, administrativní a centrálně řízené části firmy. „U nás platí, že modrá je dobrá. Pošťáků, tedy modrých límečků, se tak propouštění netýká. Lidi do provozu naopak nabíráme, hlavně na pozice balíkových doručovatelů. Řízneme ale do bílých límečků, tedy do administrativy ve středním a vyšším úřednickém patře,“ avizoval generální ředitel pošty Roman Knap.

Poštu čeká dělení

Loni v květnu tehdejší ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) oznámil, že z pošty by se měla do tří let oddělit její pobočková síť do nového státního podniku. Rozdělení na pobočkovou část poskytující takzvanou univerzální službu, kterou si objednává stát, a komerční část fungující v tržním prostředí má zajistit konkurenceschopnost podniku v příštích letech. Komerční část nebude ze svého zisku muset hradit ztrátové služby, které pošta zajišťuje pro stát.

V posledních letech pošta hospodaří se ztrátou. Za loňský rok podnik počítá se ztrátou okolo 800 milionů korun, což je však zhruba o půl miliardy korun nižší propad než v roce 2020. Podle výroční zprávy skončilo hospodaření pošty v roce 2020 ztrátou 1,356 miliardy korun po zdanění. Celkové provozní náklady v předloňském roce dosahovaly 20,622 miliardy.