Vláda kvůli dotacím ohrožuje zemědělce, řekl Pýcha. Podle Šebka jde o nátlak agrobaronů

Šebek odmítá, že by vláda s nimi nekomunikovala, jak tvrdí Pýcha. Podle Šebka dosavadní pravidla nahrávala zejména velkým zemědělcům a „supervelké“ podniky nyní přijdou pouze o šest procent dotací. „Jestli toto má zlikvidovat české zemědělství, tak to je velmi na pováženou,“ podotkl.

Šebek vítá, že se vláda rozhodla zasáhnout do strategického plánu. „V podstatě zachránila drtivou většinu českých zemědělců, protože ty návrhy, jak byly vlastně chytře – skutečně mazaně – připraveny předchozím vedením, by v podstatě připravily české zemědělce o spoustu peněz,“ dodal.

Velcí zemědělci versus malí zemědělci

Pýcha se ohradil proti tomu, že jde o nátlak agrobaronů. „Česká republika volí vlastně jakousi redistribuci plateb od větších zemědělců k menším, ale zcela ignoruje strukturu českého zemědělství. A hlavně zcela ignoruje zaměření výroby, a to, co vlastně dělají ti zemědělci, kterým ty peníze bere, a co dělají ti zemědělci, kterým ty peníze dává,“ popsal Pýcha.

Za problém označil to, že nejvíce bude zkrácený program rozvoje venkova, a tím vzniká napětí mezi různými skupinami. „V podstatě my bereme těm zemědělcům, kteří chovají zvířata, pěstují citlivé komodity, jako jsou brambory, cukrovka, chmel. A dáváme je k zemědělcům, kteří především dělají obiloviny a olejniny, což většinou jsou ti menší zemědělci. Ale samozřejmě to neznamená, že nejsou malí zemědělci, kteří nechovají krávy. Ale 90 procent dojných krav v České republice chovají větší zemědělci, 95 procent prasnic a prasat, 96 procent drůbeže chovají ti zemědělci, kterým ty peníze chceme sebrat a přealokovat je k těm, kteří ta zvířata nechovají. A to je prostě špatně,“ konstatoval Pýcha.

Podle Šebka se ale musí sledovat velikostní struktura. „Je to naprosto normální, nikdo nikoho tím nerozděluje, ale je samozřejmě jiná situace u menších, tam jsou určitá pozitiva a zároveň také třeba negativa a u těch větších zase obráceně,“ uzavřel.