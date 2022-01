Škoda skončí se spalovacími motory v roce 2035, řekl šéf odborů

Škoda podle něj musí do té doby vytvořit „minimálně pět produktů elektro, nejlépe ale sedm“. Předseda podnikové rady se obává, že kdyby bylo elektrických modelů méně, hrozila by ztráta až deseti tisíc pracovních míst.

Premiér Petr Fiala (ODS) se před Vánoci ohradil proti plánu Evropské komise , že by měla výroba a prodej spalovacích motorů v EU skončit v roce 2035. Škoda Auto ale k tomuto termínu směřuje. „Já se domnívám, že ta situace se překříží v roce 2035. To už budeme venku z klasických motorů i hybridů,“ řekl Jaroslav Povšík Seznamu. „V koncernu dnes o e-mobilitu bojuje každý – cestu zpátky ke klasickým spalovacím motorům už nemáme,“ dodal.

Zatím má Škoda plně elektrický pouze crossover Enyaq a elektrické motory montuje automobilka i do vozů nižší střední a střední třídy Octavia a Superb. Ty ale zároveň nabízí i se spalovacími motory, případně s hybridním pohonem. Dalších pět modelů má v nabídce jen spalovací motory. Podle Povšíka by se měla Octavia plně elektrizovat a automobilka má ještě „k dispozici připravné čtyři modely“.

Automobilku čeká na jaře kolektivní vyjednávání o růstu mezd. Povšík dal najevo, že odbory nebudou tlačit na výrazný růst. „Máme sektorově nejlepší průměrné mzdy v České republice. Máme průměr 56 tisíc. Jsme na vrcholu a z toho už se nemusí stoupat výš tak rychle. My se budeme muset podívat na inflaci, jestli ji dorovnáme a k tomu vytvoříme i další strukturu, která pomůže. Už to nebude mzda, která se daní, ale něco, co zaměstnanec dostane jako úlevu,“ předeslal. Půjde podle něj například o levné stravování či levnou rekreaci.

Škoda Auto loni dodala 878 200 vozů, meziročně více než o sto tisíc méně. Provozuje tři výrobní závody v České republice, kde pracuje přes třicet tisíc zaměstnanců. Během loňského roku musela několikrát výrazně omezit či zcela zastavit výrobu kvůli nedostatku čipů.