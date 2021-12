Fiala odmítá konec aut se spalovacím motorem. Chce prosadit jádro jako podporovaný zdroj

Návrh Evropské komise na zákaz výroby a prodeje automobilů se spalovacími motory po roce 2035 je podle premiéra Petra Fialy (ODS) pro vládu nepřijatelný. Jádro podle něj musí být mezi podporovanými zdroji energie. To na summitu tento týden prosazoval i jeho předchůdce, do závěrů unijního jednání se to ale nedostalo.