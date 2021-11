Dodavatelé už opět fungují, podnik krizi překoná, říká šéf Škody Auto

Čipů v nových autech přibývá o sedm až osm procent ročně. Například v modelu Enyaq je hodně přes tisíc čipů. Mnohé státy teď podle Schäfera vidí tuto oblast jako strategickou investici, je to ale dlouhodobá a nákladná záležitost. Vlastní čipy na úrovni koncernu Volkswagen ale automobilka vyrábět neplánuje.

Princip just-in-time navzdory problémům způsobeným náhlým výpadkem stále Schäfer vidí pro automobilový průmysl jako správný. Není možné skladovat větší množství součástek, protože brzy zastarají. „Lekce, kterou jsme se naučili, je, že máme koordinační tým pro čipy.“ Klíčové je sledovat vývoj, jestli by mohlo dojít v dodavatelském řetězci k výpadku, jestli jsou případně k dispozici náhradní cesty.

Nejdřív lockdown, pak čipy

S prvním lockdownem si prý neuměl představit, že přijdou ještě složitější problémy. „Když jsem přijel loni v srpnu do Česka, bylo všechno dobré. Pak jsme sklouzli do jedné vlny za druhou a myslel jsem si, že je to to nejhorší, co se může stát. Koronavirus jsme docela zvládli, česká vláda nás podporovala tím, že nás nezavřela, a když jsme zavedli adekvátní opatření, mohli jsme pokračovat ve výrobě. A pak přišly čipy.“

Ohledně budoucnosti je ale optimistický. „Je to krize, ale zvládneme ji velmi dobře. Ano, vyrobili jsme méně aut, ale ušetřili jsme peníze a jsme připraveni na budoucnost. Dobrá strategie, nové výrobky, elektrická auta, to je něco, na co se můžeme těšit.“

Nejvíce frustrující pro něj v posledním roce bylo, že se neuskutečnily velké automobilové výstavy. „Mluvit celý den přes obrazovky je únavné, potřebujete navázat kontakt s lidmi a nadchnout je pro budoucnost.“