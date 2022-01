Zkrácení karantén na pět dní se nám může vymstít, obává se biochemik Trnka

Odborníci i politici vyzývají, aby si lidé přišli pro třetí dávku vakcíny proti covidu-19, zvláště v době, kdy začíná převládat nakažlivější varianta omikron. Přeočkování totiž výrazně snižuje riziko vážného průběhu nemoci, který vyžaduje hospitalizaci. Potvrzuje to i biochemik Trnka: „Podle velmi čerstvých dat, která se objevila v posledních dnech, by ochrana před samotnou infekcí po třetí dávce mohla být až 70 procent, což není vůbec špatné.“

Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) několikrát prohlásil, že lidé, kteří absolvovali očkování a zároveň prodělali covid, mají takovou imunitu, že pro ně „covid končí“. Podle Jana Trnky to už ale možná v případě varianty omikron neplatí. „Zatím to nevíme, ale kdybych si měl tipnout, tak bych předpokládal, že tam bude ochrana, ale ne stoprocentní.“

Zkrácení karantény nemusí být dobrý krok

Vláda zvažuje zkrácení karantény i izolace pro bezpříznakové nakažené a jejich blízké kontakty s ohledem na explozivní šíření varianty omikron na pět dní. Důvodem je snaha dosáhnout toho, aby při velkém množství nakažených nedošlo k postižení klíčové infrastruktury v zemi, pokud by příliš velké množství lidí nemohlo do práce.

Jan Trnka před tímto postupem varuje. „V tuto chvíli nejsou žádná data, která by ukazovala spolehlivě, že infekčnost po nákaze omikronem má kratší trvání než při nákaze předchozími variantami,“ vysvětluje. „Pokud by zkrácení karantény bylo ukončeno PCR testem, tak si myslím, že to je dobrý nápad, protože víme, že u omikronu je kratší inkubační doba, a tedy by se za pět dní už nákaza prokázala.“

Pokud by ale zkrácená karanténa nebyla ukončena testováním, mohlo by se podle Jana Trnky stát to, že stále infekční lidé budou virus šířit.