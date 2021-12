Obchody před Štědrým dnem hlásí nával zákazníků, může jít o nejsilnější prodejní den roku

Vysokou obsazenost hlásí hypermarkety Globus. Aktuální naplněnost jednotlivých poboček si lidé mohou ověřit na webu společnosti nebo v mobilní aplikaci. Například prodejna v Praze na Zličíně byla okolo 12:30 zaplněna na 83 procent, v Praze na Černém Mostě na 70 procent a v Ostravě na 80 procent. Lidé podle mluvčí Globusu Anety Turnovské z potravin ve velkém pořizují kapry a kapří filety, velký zájem je také o vinnou klobásu. Upozornila, že hypermarkety budou fungovat i na Štědrý den, a to od 07:00 do 11:30.

Výprodeje někde zahájí už během Štědrého dne

Povánoční výprodeje, které jsou podle obchodníků u českých zákazníků velmi oblíbené, někteří prodejci zahájí už na Štědrý den večer. Internetoví prodejci je většinou spustí tradičně na první svátek vánoční. V kamenných obchodech se velkého množství zboží ve slevách lidé dočkají zpravidla od prvního provozního dne po Vánocích, 27. prosince.

Na Štědrý den večer začnou povánoční výprodeje například u prodejců elektroniky. První dny se lidé podle mluvčí značky Datart Evy Kočicové dočkají výraznějších slev na malé a velké domácí spotřebiče a televizory. Zboží ve slevách budou moci zákazníci nakoupit do druhé poloviny ledna. Výprodej v Alza.cz začne podle jeho mluvčí Daniely Chovancové těsně po Štědrém dni. „Do výprodeje dáváme pouze produkty, které nabízí minimálně desetiprocentní slevu proti běžné ceně,“ uvedla.

Mall.cz podle své mluvčí Pavly Hobíkové také s povánočním výprodejem počítá, zatím nechce uvádět, který den ho spustí. Slevy budou podle Hobíkové do výše 80 procent a potrvají několik týdnů. E-shop s módou a doplňky Zoot výprodeje podle svého výkonného ředitele Milana Poláka rozdělí do tří fází, první začne 25. prosince a potrvá do 9. ledna. Pražské centrum Fashion Arena Prague Outlet spustí výprodej 26. prosince, se slevami až 70 procent se podle ředitelky centra Lenky Čapkové počítá do konce ledna.