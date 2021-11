ČT o Vánocích: Marek Adamczyk si nechce vzít Annu Fialovou a Jiřina Bohdalová flámuje

„První fázi divákům nabídneme už na konci tohoto roku s tím, že budou moci v premiéře sledovat i naše první, ryze internetové projekty. Veškerý dostupný video obsah bude navíc přehledněji uspořádaný, přehrávání by mělo být pohodlnější. A mysleli jsme samozřejmě i na diváky s různými typy znevýhodnění, na nevidomé či slabozraké, pro které by ovládání webu mělo být snazší,“ slibuje Petr Dvořák.

Na závěr roku připravuje Česká televize silvestrovská vydání Zázraků přírody a Všechnopárty. Především ale na Největším flámu oslaví s Jiřinou Bohdalovou devadesáté narozeniny. „Jiřina Bohdalová je fenomén. Dokázala pozvat řadu svých kolegů, kteří třeba už v takových typech programů nevystupují, ale pro Jiřinu to udělali. Takže tam bude Marek Eben, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Bolek Polívka, bude jich tam opravdu hodně – a všichni si nacvičili číslo buď pro Jiřinu, nebo s Jiřinou. Navíc známé tváře budou nejen na pódiu, ale i v publiku. Bude to velká pocta velké české herečce,“ nepochybuje Petr Dvořák.

„Je docela oprsklá, spíše holka do nepohody, která ale umí velmi dobře využít momentu, kdy se může vymluvit na to, že je princezna a že nějaké věci nemusí dělat,“ představuje princeznu Josefínu herečka Anna Fialová. Jejího budoucího a nechtěného ženicha Leopolda hraje Marek Adamczyk. „Nejlépe fungují vedle sebe, nejzábavnější jsou ve střetu,“ říká o pohádkovém páru, který potvrdí, že co se škádlívá, rádo se mívá.

Variace v Karlových Varech

Štědrovečerní pohádku Jak si nevzít princeznu promítne už 20. listopadu v předpremiéře nový projekt Variace, za nímž stojí filmový festival v Karlových Varech a Česká filharmonie. Pilotní ročník se koná 19. a 20. listopadu v Karlových Varech. Na programu je několik filmových projekcí a dva koncerty.

Z filmů mohou návštěvníci zajít kromě vánoční pohádky i na novinku Paola Sorrentina Boží ruka, oceněnou na letošním festivalu v Benátkách. Česká filharmonie ve Varech provede jednak spolu s violoncellistou Kianem Soltanim díla Antonína Dvořáka, jednak zahraje ve spojení s Karlovarským symfonickým orchestrem Vivaldiho Čtvero ročních dob. Druhý koncert pro širokou veřejnost na Vřídelní kolonádě bude přístupný zdarma.

„Letošní ročník Variací by měl být takovou ochutnávkou, ale do budoucna je plánujeme dělat čtyřdenní a chtěli bychom, aby měly i trochu edukativní rozměr. Řada lidí má před klasickou hudbou jistý ostych a my jim chceme dát možnost vyrazit na víkend do Karlových Varů, užít si samotné město, zajít na zajímavý film, poslechnout si nádhernou hudbu a možná ten ostych trochu prolomit,“ představuje Variace výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha.