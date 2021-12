Pacienti se zprvu s osudem vozíčkáře nechtějí ztotožnit, říká primář spinální jednotky

Spinální jednotka se stará o pacienty se závažným poraněním míchy, často to bývá po vážných úrazech. Vlastní zkušenost s handicapem dle Kříže poskytuje při práci do jisté míry výhodu, umožní mu totiž se do pacientů lépe vcítit.

„Vím, čím vším jsem si prošel po úrazu, a to má samozřejmě vliv na to, jak nahlížím na své pacienty. Dovedu si zhruba představit, v jaké situaci se nacházejí, jak vývoj probíhá a jak si postupně připouští, že by na vozíku zůstali po zbytek života,“ přiblížil.

Podle Kříže mají pacienti zprvu představu, že budou opět chodit a jejich život se vrátí do starých kolejí. „Podle mě se nechtějí úplně ztotožnit s osudem vozíčkáře,“ řekl. „Trvá jim to poměrně dlouho, někdy několik měsíců. V této fázi si nemyslím, že by cítili nějakou sounáležitost nebo větší podporu,“ uvedl. Dodal ale, že v pozdější fázi je pak i díky sdíleným potížím vztah s pacientem přímější.

Pacienti ovšem nepotřebují jen léčbu a rehabilitaci. Důležitá je například i psychologická pomoc. „Je to multidisciplinární péče. Okolo je spousta lidí, kteří se na ní podílejí. Je strašně důležité, aby byl tým široký, aby pacient dostával ze všech stran podporu, kterou potřebuje,“ popsal.