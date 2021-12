Očkovací centra o svátcích omezí provoz, někde lidé vakcínu nedostanou

Očkovací centrum na pražském hlavním nádraží, kde lidé každý den čekají fronty, bude zavřené 25. prosince a na Nový rok. Na Štědrý den a na Silvestra bude fungovat od 7 do 13 hodin, 26. prosince od 7 do 12 hodin a od 12:30 do 19:00. „Poslední pacient je přijat k registraci 30 minut před zavírací dobou,“ upozornil provozovatel centra FN Bulovka na svých webových stránkách.

Očkovací centrum bez registrace v pražském nákupním centru Westfield Chodov bude od Štědrého dne do 26. prosince a poté na Nový rok zavřené. Na Silvestra si lidé pro vakcínu mohou přijít od 10 do 14 hodin.

Centrum v brněnském Obchodním centru (OC) Olympia, které zřizuje Fakultní nemocnice u svaté Anny, bude od Štědrého dne do 26. prosince zavřené, rovněž tak na Nový rok. Ve dnech 27. až 30. prosince si mohou zájemci pro vakcínu přijít od 10:00 do 20:00, na Silvestra od 10:00 do 18:00. „Očkovací centrum je přizpůsobeno otevírací době obchodního centra,“ sdělila mluvčí nemocnice Dana Lipovská.