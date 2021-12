Není času nazbyt. Nová vláda rozhodne hned v den jmenování o nouzovém stavu, avizuje Válek

„V pátek se na vládě musíme dohodnout a musíme rozhodnout, to je jednoznačné. Není od toho jak ustoupit. Nebudu předjímat. Jak se dohodneme na vládě, tak to bude,“ říká budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Právě on bude mít ohledně nouzového stavu zřejmě nejdůležitější slovo.

Ministři končící vlády připomínají, že bez nouzového stavu skončí některá platná opatření jako omezení barů a restaurací nebo vánočních trhů. Nastupující koalice avizuje, že pro ně bude rozhodující zejména stanovisko ministra zdravotnictví, vnitra, ale situaci posoudí i odborný tým.

„Šéfem toho týmu je pan profesor Válek a my se budeme řídit při jednání budoucí vlády právě doporučením tohoto širokého týmu,“ deklaruje budoucí vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti). „Musí přinést podklady a říct: Jsou tady tato možná rizika a takový vývoj je ve státech, kde už má tato varianta daleko vyšší podíl než v České republice, a zodpovědně navrhnout to řešení,“ doplňuje další budoucí vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová podle informací ČT bude novým ministrům navrhovat prodloužení nouzového stavu, i když je podle ní Česká republika v lepší situaci než třeba Británie. „Všechno závisí na posouzení nebezpečnosti varianty omikron. Zatím držíme předběžnou opatrnost,“ varuje Svrčinová.