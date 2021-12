Čekací doby u terapeutů se prodlužují o několik měsíců. Roli hraje covid i finanční příspěvek pojišťovny

„Standardně jsem měl čekací dobu 14 dní až tři týdny. Teď to mám tak, že termíny jsou až ke konci ledna nebo začátkem února,“ uvádí psychoterapeut z Písku Petr Fulier. „Mnoho lidí je zavřených doma, tak začali vyhledávat víc pomoc psychoterapeutů. Ten covid na to prostě hodně zapůsobil,“ dodává.

Stejnou situaci potvrzuje i Denisa Čechová z České asociace pro psychoterapeuty, která působí jako psychoterapeutka v Praze 1. „Už v půlce října jsem musela zavírat, protože nemám kapacity. Říkám všem, ať se ozvou po Novém roce, ale už teď vím, že když vezmu dva lidi, tak to bude moc. Před pandemií jsem přitom zvládala vzít jednoho až dva nové klienty za týden.“

Volno mají terapeuti on-line

I podle ní je vysoká poptávka nepřímým efektem covidu. „Nedá se říct, že lidé chodí jen s tím, že se bojí covidu a o své zdraví. Obecně jsou teď v horším stavu. Jsou v pastech, že mají práci, která je nebaví, nemají kontakt s kolegy, jsou sami, takže na ně dopadá izolace. Je to i tím, jak se rozšířil home office,“ řekla Čechová.

Pro některé psychoterapeuty jsou ale přijímání nových klientů a domluva sezení nereálné i po Novém roce. „Můžu brát až v květnu, červnu. Vždycky jsem měla velký zájem, ale teď je to násobně víc. Standardně byla čekací doba dva, maximálně tři měsíce. Teď je to přes půl roku,“ sdělila ČT psychoterapeutka na Praze 6 Alena Holá.

Mnoho psychoterapeutů začalo kvůli narůstajícímu počtu klientů poskytovat i péči on-line. Podle nich to oceňují především lidé, kteří jsou z vesnic a dojíždění by je stálo mnoho času, ale i ti, kteří se aktuálně na terapii z kapacitních důvodů nemůžou dostat. „Myslím, že v soukromých praxích je pořád možné najít psychoterapeuty, když ale klient ustoupí z požadavku osobního setkání. Jinak je to problém,“ říká Denisa Čechová z České asociace pro psychoterapeuty.