Kauce za Zadeha ve výši 150 milionů korun propadla státu, rozhodl soud

Kauce 150 milionů korun složená za odsouzeného podnikatele Sahrama Zadeha propadla státu. V úterý o tom nepravomocně rozhodl Krajský soud v Brně. Podle něj Zadeh opakoval trestnou činnost. Díky kauci se dostal na začátku roku 2016 z vazby, složila ji rodina a jeho blízcí. Soud ho na konci října poslal na devět let do vězení v kauze miliardových daňových úniků. Šlo o souhrnný trest. Už dříve dostal osm let za ovlivňování svědků. Zadeh je od pátku podmíněně na svobodě.