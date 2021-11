Herec Kaiser má od Blesku dostat vyšší odškodné. Sto tisíc je podle Ústavního soudu za lež málo

Tvrzení o příbuzenství zaznělo v květnu 2017 ve videu ze série Potomci slavných na webu Blesk.cz. Údajný synovec Zápotockého tam uvedl, že jeho sestřenice je Kaiserovou maminkou a že hercův otec byl architektem, který pil a dostával stranické zakázky. Citace se pak objevily také v psaném článku a později v dalších médiích. Informace o příbuznosti byly mylné, šlo zřejmě o jiného Oldřicha Kaisera. Herec proto žádal omluvu a odškodnění.

Ústavní soud vytkl obecným soudům přílišný mechanický a formalistický přístup, zároveň svá rozhodnutí řádně neodůvodnily. Podle Ústavního soudu je třeba každý případ neoprávněného zasahování do osobnostních práv posuzovat individuálně. Kaiser požadoval náhradu pět milionů korun. Podle něj by náhrada sto tisíc korun znamenala, že by měla bulvární média prostor parazitovat na „nejen“ známých osobnostech. Ústavní soud rozsudky obecných soudů zrušil, výší odškodnění se budou muset zabývat znovu.