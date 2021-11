O šéfovi nového Nejvyššího stavebního úřadu se rozhodne do konce roku, řekla Dostálová

Šéf nového Nejvyššího stavebního úřadu by měl být podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO) znám do konce roku. Do výběrové komise budou podle ní přizváni i členové koalice, která by měla složit příští vládu. Vzhledem k tomu, že budoucí kabinet avizuje hospodaření v rozpočtovém provizoriu, výběr podle Dostálové nespěchá. Byla hostem Otázek Václava Moravce.