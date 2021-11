Lékaři varují před nebezpečnými magnetickými kuličkami. Kvůli této hračce museli už operovat čtyři děti

Malé, zdánlivě nenápadné kuličky, zato se silným magnetickým účinkem. Tuto hračku má teď na stole Česká obchodní inspekce (ČOI). Hned od sedmi prodejců.

„Pokud to někdo označil jako hračku, tak se domnívám, že nemohla projít zákonným schvalovacím postupem,“ hodnotí jí ředitel ČOI Brno Karel Havlíček.

Na kuličky upozornili lékaři z brněnské dětské nemocnice. Každý rok vytahují hračku ze zažívacího ústrojí zhruba dvaceti dětem, letos museli dokonce čtyři operovat. „Jedna kulička může být v žaludku, druhá už ve střevech, spojí se k sobě a tím způsobí proděravění jak žaludku, tak střeva,“ vysvětluje přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie ve FN Brno Ladislav Plánka.

Jednou z pacientek byla taky dvouletá Leontýna Brtníková. Kuličky spolkla, když si s nimi hráli starší sourozenci. „Našli jsme kuličky, jenomže to nedopočítáte, protože jich je tak strašně moc. Překvapilo nás, kolik jich nakonec spolykala, bylo to rychlé, opravdu rychlé,“ přiblížila její matka Tereza Brtníková Šavlovská.

V žaludku holčičky jich lékaři nakonec našli dvacet. Měla štěstí. Rodiče to zjistili včas. „Vytahovalo se to přes pusu, přes hrtan, trvalo to přes dvě hodiny,“ dodala matka.

Přednosta klinky Plánka konstatuje, že nejsou jediní, kdo na nebezpečí upozorňuje. „Byly k tomu přednášky na našich konferencích, lékaři z Prahy mají úplně stejnou zkušenost. Je to zvláštní, že pořád možnost je, že dítě se k tomu dostane,“ diví se.