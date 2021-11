Kontinuální práci s občany vláda zanedbala, komentuje marketingový expert novou očkovací kampaň

„Vyvolávat u lidí pocit strachu z reklamního hlediska je poměrně jednoduché. Hlavním pozitivem kampaně je, že byla rychlá. Určitě s někým pohne, ale nezapomeňte, že jen s nerozhodnutými. Určitá část je zatvrzelá. Byl bych mírně skeptický (ohledně výsledku), ale zcela bych to neodsuzoval,“ dodává Brabec.

„Forma se lehce kritizuje. Je potřeba se na to podívat z relevantních pozic a znát strategii,“ komentoval ohlasy očkovací kampaně marketingový expert a prezident Asociace českých reklamních agentur Pavel Brabec.

Chybějící kontinuita

Nastavení ostrého kurzu komunikace podle něj připomíná situaci, kdy se zatáhne na poslední chvíli za záchrannou brzdu. „Tato kampaň plní jen ten účel, abychom vůbec něco udělali. I kdyby se dneska všichni proočkovali, nabíhání účinnosti bude několik měsíců. Je potřeba pracovat s obyvatelstvem kontinuálně, to vláda strašně zanedbala,“ míní.

Podobně v Událostech, komentářích mluvila i občanská demokratka Zdenka Němečková Cvrkenjaš. Kampaň se podle ní měla dělat od začátku roku, a ne v situaci, kdy přibývá patnáct tisíc nových případů denně. Povaha sdělení ji ale nepopuzuje.

„Kampaň je možná pro někoho velmi drastická, ale je to realita všedních dní ve většině našich nemocnic. Můžeme se bavit o tom, nakolik je to etické, ale ukazuje to problém, jaký v nemocnicích máme,“ podotkla a shodla se tak i se zástupcem hnutí ANO Juliem Špičákem: „V této situaci je dobře ukázat drsnou realitu. Kampaň odpovídá situaci.“