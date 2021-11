Zemana v nemocnici přeložili na standardní lůžkové oddělení

Nemocnice v krátkém prohlášení uvedla, že zprávu zveřejnila se souhlasem prezidenta. Důvodem hospitalizace byly komplikace provázející Zemanovo chronické onemocnění, k nimž vedl zhoršený příjem potravy a tekutin.

„Zdravotní stav při příjmu do nemocnice nepochybně vyžadoval intenzivní péči. Léčba, a to zejména komplexní nutriční podpora, poskytnutá na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. LF UK a ÚVN, vedla ke zlepšení prezidentova klinického stavu. Dnes, to je ve čtvrtek 4. listopadu 2021, byl prezident republiky přeložen na standardní lůžko Rehabilitačního oddělení ÚVN,“ sdělila nemocnice v tiskovém prohlášení.