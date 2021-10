Koalice jednají o programu, na klouzavém mandátu se zatím neshodují

Nově vznikající vládní koalici rozděluje ve vyjednávání klouzavý mandát. Tedy princip, podle kterého by členové kabinetu neměli hromadit funkce a poslanecký mandát by měli předat náhradníkům. Zatímco Piráti a STAN ho chtějí prosadit do programového prohlášení, uskupení SPOLU v něm naopak podle kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) nevidí smysl.