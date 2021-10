K očkování lidi přinutí jen obavy z toho, co se bude dít, míní Vondrák

Příčinou je podle něj promořenost populace, v minulé vlně totiž právě západ republiky postihla nákaza nejvíc. „Virus, to je příroda. Cestu si najde. V daný okamžik jsme zaplatili za to, že jsme byli nejlepší na jaře v rámci celé České republiky,“ domnívá se.

Postoj společnosti nelze zdůvodňovat postupem vlády, domnívá se Vondrák

Před volbami někteří politici, včetně Vondrákova stranického šéfa a premiéra Andreje Babiše, mluvili o konci covidu. Předvolební rétorika podle hejtmana „vedla k tomu lidi neděsit“. Problém je podle něj mnohem hlubší než na úrovni politické reprezentace. „Já jsem neviděl za celé léto, celý podzim, že by někde městská policie někoho pokutovala. Existují další úrovně řízení, které tyto věci mají na starost,“ domnívá se hejtman.

Nedodržování opatření podle něj nelze řešit z vlády, krajských hygienických stanic nebo prostřednictvím policie. „Je to prostě o nás,“ poznamenal Vondrák.

Ačkoliv sám přiznal, že některá opatření vláda přijímala chaoticky a činila chyby, nelze podle něj říci, že by současný postoj veřejnosti k opatřením byl důsledkem postupu kabinetu. „Upřednostňujeme osobní svobodu nad společenskou zodpovědností,“ myslí si Vondrák.

Nenařizujme, ale vážně o tom diskutujme, říká Vondrák

K očkování podle hejtmana neexistuje pozitivní motivace, k aplikování vakcíny lidi přinutí jen „obavy z toho, co se bude dít“. Situace však dle jeho názoru nedospěla do fáze, kdy by bylo třeba vakcíny nařizovat. „Ale říkám, že je třeba o tom skutečně seriózně diskutovat,“ podotkl Vondrák s tím, že je třeba ochránit nejzranitelnější, a to seniory. I když jsou očkovaní, nelze vyloučit, že se znovu nakazí.

„Bohužel v tom věku máte spoustu dalších nemocí, které covid zkomplikuje. Proto je tato část naší společnosti nejvíc ohrožena,“ řekl.

Hejtman uvedl, že v parlamentu během řešení krize chyběl konsenzuální přístup. „Za rok a půl si pamatuji jen konflikty, jen rozpory, opozice a koalice,“ uvedl. I proto nelituje své opětovné kandidatury do Poslanecké sněmovny v říjnových volbách.

„Budu opozičním politikem, který minimálně v této oblasti bude hledat společné řešení. Protože jinak nás to tady utluče,“ zakončil Vondrák.