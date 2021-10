Padesát budoucích soudců čeká na jmenování prezidentem, unie varuje před průtahy

Ministerstvo spravedlnosti počítá s variantou, že by noví soudci dočasně skládali slib do rukou předsedy vlády, nikoliv hlavy státu. Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana momentálně brzdí jmenování asi padesáti soudců. Soudcovská unie varuje, že pokud se to nestihne do konce roku, může dojít k průtahům.