Nově objevené texty připomenou pětaosmdesát let od narození Václava Havla

V Litomyšli na jeho nedožité narozeniny vzpomněl workshop pro děti ze základních škol s podtitulem Havel není nuda. „Chceme, aby si odsud děti odnesly odvahu říct, co si myslí, měly schopnost to formulovat a uvědomily si, že věci okolo nich nejsou jen záležitostí dospělých, ale i oni jsou jeho součástí,“ vysvětloval Pavel Hájek z Knihovny Václava Havla, která akci pořádala.

Jak připomíná tamní editorka a Havlova bývalá tajemnice Anna Freimanová, jeho divadelní tvorba je v poslední době často aktualizována mladšími soubory. „Na plzeňském festivalu uvedli studenti JAMU jeho hru Vyrozumění a Městská divadla pražská měla premiéru Žebrácké opery. Vnímám to tak, že kdo se potřebuje vyslovit k něčemu aktuálnímu, vybírá si Havlovy hry.“

Objev ztracených poznámek

Freimanová taky upozorňuje na novou knihu, která vychází u příležitosti nedožitého Havlova jubilea. „Máme opravdu velký objev, v pozůstalosti jeho překladatele a přítele Zdeňka Urbánka jsme našli zápisky z roku 1977, ve kterých reflektoval své první vězení a dobu po chartě,“ říká Freimanová.

Pod názvem Někam jsem to ukryl by měla kniha vyjít pod editorským vedením Michaela Žantovského. „Už v názvu je příběh knihy. V poznámkách se vyrovnává se složitou vnitřní situací, kdy měl pocit, že selhal a že se zapletl s ďáblem. Jsou to v tomto smyslu zápisky velmi dramatické. Václav je během svého života nikdy nenašel,“ přibližuje titul, který bude doplněn esejemi o dobovém kontextu.