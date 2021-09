Do restaurací na oběd chodí výrazně méně lidí. Polední menu zdražilo

V restauraci kvůli tomu i zkrátili otevírací dobu, otevřeno mají jen do tří. Kromě hostů jim totiž chybí i obsluha. „Brigádník by se ještě sehnal, ale zodpovědný číšník, který by se do dvou měsíců zacvičil tak, aby byl soběstačný, tak ten je podle mého momentálně úplně nemožný úkol,“ myslí si majitel.

Například v českobudějovické restauraci mají hostů dost, stále ale bojují s nedostatkem personálu. „Jste rádi, že někdo přijde do práce, a bojujeme s tím neustále a každý den a způsobuje to velké problémy,“ prohlásil spolumajitel restaurace Vrbenská Točna Lukáš Michal. Zákazníci sem chodí hlavně na českou klasiku.

Menu je o víc než sedm korun dražší

Restaurace, a to i ty specializované, zařazují většinou na polední menu klasická jídla, která chce největší počet zákazníků. Jedná se o smažená jídla, ať už žampiony, sýr, nebo řízek. Oblíbené jsou také různé těstoviny a pak tradiční domácí jídla.

V roce 2019 před pandemií obědvali hosti v průměru za 131 korun. Loni platili 135 a letos už potřebují 138 korun.



Například na Plzeňsku je ale dráž. Polední menu tam vyjde v průměru na 143 korun. V Libereckém kraji stačí o dvě koruny míň. V hlavním městě se cena pohybuje kolem 140 korun. Naopak nejlevněji se obědvá v kraji Olomouckém, kde se člověk průměrně vejde do 130 korun.

Část lidí si navíc zvykla brát si oběd z restaurace s sebou, nebo si ho nechávají domů či do kanceláře přivézt. Před pandemií koronaviru byly na rozvoz určené jen tři objednávky v restauraci ze sta, letos v létě už jich bylo čtyřikrát víc.