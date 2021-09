Kandidáti na poslance chtějí policistům ubrat byrokracii. Neshodnou se, jestli má policie vážný podstav

Dostálová však dodala, že platy v současnosti nepovažuje za hlavní důvod, proč je policistů nedostatek. Jejich průměrné příjmy podle ní za poslední čtyři roky stouply z 39 tisíc na více než 50 tisíc korun. „Jde o motivaci a stát a vláda vždycky musí dát tomu zaměstnání prestiž, aby byla vážnost toho pracovat u policie. To je velmi důležité, aby to motivovalo i mladé lidi,“ míní.

Krajská lídryně ANO Klára Dostálová odmítla, že by se kabinet chystal v rozpočtu na příští rok zmrazit platy policistů nebo hasičů a vojáků. Připustila, že to mohlo vyplývat z dřívějšího prohlášení ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), která nechtěla platy ve veřejné sféře vůbec zvyšovat, ale to podle Dostálové již neplatí. „Nikdy jsme nechtěli zmrazovat platy složkám záchranného systému. Byla by to špatná cesta. Je stále nedostatek policistů, hasičů, je potřeba je dobře motivovat,“ řekla. Ze státního rozpočtu by navíc podle ní mělo jít více na platy, protože na modernizaci vybavení bude možné využít přes deset miliard korun z evropských fondů.

Lídr krajské kandidátky KSČM Zdeněk Ondráček varoval před odchody policejních příslušníků ze služby, které podle něj hrozí. „Od začátku roku přišlo do služebního poměru patnáct set, odešlo 1250 za prvních osm měsíců. Ale výhled policejního prezidia říká, že do konce roku odejdou čtyři tisíce lidí. Proč odejdou? Bojí se některých věcí. Přichází informace od Pirátů, kteří to dementují, a další věci,“ prohlásil.

Policistům, jejichž řady sám v minulosti opustil, ale podle Ondráčka také vadí, jak dnes policejní sbor funguje. „Už tak často nehovoří o platu. Vadí jim kindermanagement, to znamená, kdo jim velí a jakým způsobem to funguje. Pak jim vadí neskutečná byrokracie, která je utápí. Jestliže na jedno poučení musíte vytisknout tři formuláře a má to dohromady deset stran textu, tak je to šílené,“ dodal.

Za jasně nepravdivé prohlásil zvěsti, na které odkazovali Birke s Ondráčkem, první muž krajské kandidátky koalice PirátiSTAN Martin Jiránek. Tvrzení, že by se policisté mohli obávat o výsluhy, vyvrátil. „Nebudeme sahat na výsluhy. Je to hoax, který o nás koluje v řetězových mailech. Piráti nebudou snižovat výsluhy policie, policisté, pokud bychom byli ve vládě, mohou být absolutně v klidu,“ řekl.

I policejní odbory po jednání se zástupci koalice Pirátů a Starostů vydaly prohlášení odkazující na ujištění politiků, že snižování výsluh nebo i platů odmítají. Jiránek přiznal, že na setkání s policejními odbory nebyl, protože se tímto směrem nespecializuje. „Pokud naši odborníci, kteří se s nimi setkali, něco slíbili, tak to má racionální důvod a tím směrem se půjde,“ ujistil však.

Jednička kandidátky hnutí PŘÍSAHA Tomáš Jarkovský poznamenal, že policie není jediná, kdo řeší podstav, protože na nedostatek pracovníků si stěžují i leckteří podnikatelé. Za zásadní považuje, kolik policista dostane při nástupu. „Nástupní plat u policie je velmi nízký a dostáváte smlouvu na dobu určitou na tři roky. Nedosáhnete na hypotéky, na úvěry. To znamená, že si chcete zakládat rodinu a nemáte prostředky a nikdo vám je neposkytne. Jenom drobná změna, že dostanou jistotu, že od začátku budou mít smlouvy na dobu neurčitou, je fakt, že bude motivačnější se k policii hlásit,“ domnívá se.

Ostatní strany kritizoval za to, že sice tvrdí, že se jim nelíbí míra byrokracie, ale nic s tím nedělají. „Všichni umí pojmenovat problém a nikdo s ním nic nedělá. Byla tady vláda čtyři roky a byrokracie se nijak nesnížila. V žádném resortu, u policie ani jinde,“ podotkl Jarkovský.

Vladimíra Lesenská, která vede do voleb v kraji kandidáty SPD, se rovněž vyslovila za zachování policejních výsluh. „Pokud bude možnost navýšit platy, navýšit nástupní platy, ale také zajistit v jednotlivých regionech pro nové policisty státní, případně městské, aby měli kde bydlet, dostupnost bydlení pro ně, podpora ze strany obecních úřadů,“ doporučila též.

Policejní práci by podle ní kromě snížení administrativy napomohlo i zjednodušení právních předpisů. Kriticky se staví k nově schválené novele silničního zákona, která upřesňuje pravidla pro předjíždění cyklistů. Vůči tomuto předpisu zněly výtky, že policie nebude schopna prokázat nedodržení jedenapůlmetrového odstupu. „Pro policisty bude fajn, když budou zákony rozumné – ne jeden a půl metru kolem cyklisty,“ uvedla Lesenská.

Lídr kandidátky koalice SPOLU Ivan Adamec je přesvědčen, že největší problém policie nespočívá v počtech jejích příslušníků. „Když říkáme, že potřebujeme další policisty, tak jsem se podíval, jaký je průměr Evropské unie. Podle posledních dat je průměr 299 policistů na sto tisíc obyvatel. Víte kolik má Česká republika? Tři sta sedmdesát osm,“ srovnal. Za potíž považuje, že dotyční policisté často nejsou k zastižení na služebnách. „Nemyslím si, že je problém v počtu, myslím, že kdybychom provětrali některé policejní úřady, tak by na ulicích bylo policistů dost. Ale myslím si, že je potřeba strategie, co má policie dělat,“ dodal.

Z pozice trutnovského starosty – a tím pádem i titulárního velitele městské policie – si Adamec postěžoval, že „když je nějaký problém, tak městská policie v řadě případů supluje práci Policie ČR“, což považuje za problém i proto, že při případném zásahu nebo použití zbraně je administrativa pro strážníky ještě složitější.